Maroc : La construction de nouvelles mosquées suspendue au profit de la réhabilitation

Le ministère des Habous et des affaires islamiques devrait suspendre la construction de nouvelles mosquées au profit de la réhabilitation de celles qui bénéficieront du programme de réhabilitation, rapporte le journal Al Massae de ce mercredi.

Ainsi, dès l’année prochaine, le département d’Ahmed Taoufik compte mettre en stand-by l’ensemble des projets de construction de nouvelles mosquées et de complexes culturels et administratifs. Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants, le ministre a expliqué que cette décision est motivée par la volonté de ce département de réaménager et réhabiliter l’ensemble des mosquées fermées dans le royaume, en bénéficiant des budgets initialement programmés pour de nouvelles constructions.

Ahmed Taoufik a profité de cette occasion pour inciter les donateurs souhaitant financer la construction de nouvelles mosquées à prêter d’abord attention aux mosquées fermées. Il a ainsi rappelé qu’en islam, la récompense pour celui qui contribue à la réhabilitation d’une mosquée, permettant ainsi sa réouverture pour la prière, est équivalente à celle de la personne qui contribue à la construction d’une nouvelle.

Il a affirmé que les missions de contrôle et d’inspection qu’opèrent régulièrement les walis et les gouverneurs découlent sur la fermeture de 157 mosquées annuellement pour diverses raisons. Depuis 2011, année du lancement du programme de réhabilitation des mosquées, les expertises techniques ont eu pour conséquence l’annonce de la fermeture de plus de 3 000 d’édifices religieux, dont seules 910 mosquées ayant été rouvertes après réaménagement. En plus de ces dernières, 466 mosquées subissent actuellement des travaux de réhabilitation, tandis que 189 autres attendent les autorisations nécessaires pour le démarrage effectif des travaux, poursuit le journal cité par Le 360.

Selon les estimations du ministère, citées par Al Massae, plus de 1 400 mosquées restent à réhabiliter, ce qui nécessitera de mobiliser un budget de plus de 2 milliards de dirhams.