Objectifs de développement durable 2030 : Le Maroc détrôné par la Tunisie

Le Centre des objectifs de développement durable en Afrique (SDGC) a rendu public la semaine dernière son rapport sur les progrès réalisés par les pays africains dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Un document qui fournit une évaluation non seulement de la position des pays africains par rapport aux objectifs de développement durable et de leur avancée, mais également de la manière dont les gouvernements africains mettent en œuvre des stratégies pour les atteindre.

Ainsi, il en ressort que globalement, l'Afrique du Nord reste la région africaine la plus performante en moyenne, tandis que l'Afrique centrale est la moins performante. Dans cette région, la Tunisie a pu, dans l’édition 2019 du rapport, remplacer le Maroc en tant que premier pays en matière de réalisation des ODD, avec un score de 66.01 points. Le royaume est devancé aussi par l’Île Maurice (65.95) ainsi que l’Algérie (65.55) et se classe désormais à la quatrième place avec un score de 64.28 points. Le top 5 est complété par le Cap Vert avec 64.00 points, poursuit le rapport.

Le bas du classement des pays africains est occupé par la République du Congo, à la 48e place avec un score de 41.62, la Somalie, le Tchad, la République centrafricaine ainsi que le Soudan du Sud (52e place avec 29,18 points).

Le rapport se félicite notamment du fait que seuls le Maroc, le Gabon, le Kenya et le Nigéria ont réussi «à héberger un site web séparé pour les ODD». Quatrième du top 5, le royaume figure aussi parmi les pays qui ont «encore 30% de chemin à parcourir pour atteindre les ODD d'ici 2030».

Le Maroc figure également dans le groupe des «Leaders continentaux», aux côtés de l’Algérie, l’Égypte, l’Île Maurice, São Tomé et Príncipe et la Tunisie. «Ce groupe de pays, constitué de l’Afrique du Nord et de petits États insulaires, est en tête du continent pour 11 des 17 objectifs, en particulier ceux qui concernent le bien-être humain», se félicitent les rédacteurs du rapport.

Tendances des ODD au Maroc

Dans la partie réservée au royaume, le SDG traque les progrès réalisés par le Maroc quant à 14 des 17 objectifs du développement durable fixé par les Nations unies. Ainsi, ses rédacteurs estiment que le pays est sur la bonne voie sur le maintient de la réalisation des ODD s’agissant de deux objectifs : celui d’éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (numéro 1) et celui relatif à la garantie à l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable (numéro 6).

Le royaume enregistre aussi une amélioration modérée s’agissant des ODD numéros 2, 3, 4, 5, 7 et 16 (lutte contre la faim, accès à la santé, accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, recours aux énergies renouvelables et justice et paix).

Toutefois, le Maroc stagne s’agissant des 5 ODD restant, à savoir les objectifs 11, 13, 14, 15 et 17 (villes et communautés durables, lutte contre les changements climatiques, conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable, vie terrestre et partenariats pour la réalisation des objectifs), poursuit le document.

Pour rappel, le Maroc a lancé la semaine dernière à Rabat la deuxième consultation nationale sur la mise en œuvre et le suivi des Objectifs de développement durable. Un événement qui s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Rapport national sur les ODD et qui intervient alors que le royaume se prépare pour participer, l’année prochaine, à l’examen volontaire pour exposer les avancées réalisées en matière d’engagement pour la mise en œuvre des ODD au niveau national.