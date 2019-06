Maroc : Le procès Hamieddine reporté au 9 juillet    

La Cour d’appel de Fès a décidé, mardi 18 juin, de reporter le procès du conseiller parlementaire, membre du PJD et président de Mountada Al Karama, Abdelali Hamieddine, au 9 juillet prochain.

Le dirigeant islamiste est poursuivi pour complicité d’homicide volontaire de l’étudiant de gauche Mohamed Benaïssa Aït El Jid, en 1993 près du campus universitaire de Dhar el Mehraz (Fès).

Après une audience de six heures, la Cour a décidé de ce nouveau report, le temps d’examiner les documents fournis par la défense de Hamieddine pour appuyer les requêtes pour vices de forme, rapportent nos confrères du 360.

Cette audience, comme les précédentes, a été marquée par une mobilisation des leaders du PJD, «dont le numéro 2 Slimane El Amrani, Abdellah Bouanou, député-maire de Meknès, Nabil Cheikhi, chef du groupe parlementaire PJDiste à la deuxième chambre, ainsi que Mohamed Mouhib, adjoint au maire de Fès», rapporte le média.

Parallèlement à ce procès, et devant la Cour d’appel de Fès, les camarades et proches de Mohamed Benaïssa Aït El Jid ont observé un sit-in pour demander que justice soit faite loin des pressions exercées par les dirigeants et sympathisants du parti qui dirige la coalition gouvernementale, conclut-il.

La Cour d’appel de Fès a décidé de poursuivre le secrétaire régional du PJD de la région Rabat-Salé-Kénitra, en décembre dernier. Abdelali Hamieddine avait fait l’objet de plaintes déposées par la famille du défunt, la dernière datant de fin 2017.