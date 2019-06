Hirak : Nouvelle rencontre entre des familles des détenus et la présidente du CNDH

La présidente du Conseil national des droits l’Homme (CNDH) s’est réunie, lundi 17 juin et pour la cinquième fois, avec une délégation des familles des détenus du Hirak du Rif, conduite par le père de Nasser Zefzafi. Cette nouvelle réunion s’inscrit dans le cadre du cycle lancé depuis le 20 mai 2019.

«Ces rencontres interviennent suite à l’appel lancé le 12 avril 2019 par le CNDH précisant que le Conseil allait accueillir, écouter et interagir avec les familles des personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima», indique l’institution, dans un communiqué parvenu hier soir à notre rédaction.

Et de préciser que «le CNDH poursuivra ses rencontres avec les autres familles des détenus et les acteurs de la société civile à ce propos». Pour sa part, l’Association Tafra pour la fidélité et la solidarité qui regroupe les proches des détenus du Hirak du Rif a relayé sur sa page Facebook le communiqué du CNDH.

Ces rencontres entre la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et certaines familles fait suite à la volonté exprimée, début juin, par l’ONG Tafra de se réunir avec les responsables de la Direction générale à l’administration pénitenciaire et à la réinsertion (DGAPR) ainsi que le CNDH.

Le Maroc s’apprête à commémorer des fêtes nationales en juillet et août prochains, dont notamment le vingtième anniversaire de l’intronisation de Mohammed VI. Des occasions pour accorder de nouvelles grâces royales à certaines activistes de première ligne du Hirak du Rif. Pour mémoire, soixante détenus du mouvement de contestation du Rif avaient bénéficié d’une grâce à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.