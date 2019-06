Viol conjugal à Tanger : L’accusé voit sa peine convertie en prison avec sursis

L’homme qui avait été condamné en première instance à deux ans de prison ferme pour coups et blessures sur sa femme – et non pour viol –, précise le site d’information Médias24, a finalement vu sa peine convertie en prison avec sursis, indique la même source. «La Cour a maintenu la qualification de coups et blessures, mais la peine a été ramenée à la prison avec sursis car l’épouse a retiré sa plainte», explique à Médias24 Me Abdellah Dahmoune, l’avocat de l’accusé. En première instance, l’épouse avait porté plainte pour viol.

Une fois arrivé le jugement, le juge avait finalement requalifié le viol en un délit de «coups et blessures volontaires», alors même que l’enquête préliminaire avait relevé l’existence d’«un rapport sexuel violent avec défloration». La Cour avait estimé que qu’il «n’y a pas lieu de parler de viol puisqu’au moment de l’acte, l’accusé et sa victime étaient mariés», selon le jugement prononcé le 2 octobre 2018 et dont Médias 24 détient copie.