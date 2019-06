Guerre civile américaine : Lorsque le Maroc viola la neutralité en arrêtant deux diplomates

Dans les années 1860, le Maroc fut dans l’œil du cyclone d’une crise diplomatique impliquant les Etats-Unis, les «Etats confédérés d’Amérique», la France et la Grande-Bretagne. En effet, malgré les liens d’amitié entre les Etats-Unis d’Amérique et le Maroc, ce dernier procéda à l’arrestation de deux diplomates confédérés qui s’étaient rendus à Tanger à l’hiver de 1862.

Cette interpellation provoqua la colère des puissances européennes qui reprochèrent au Maroc d’avoir violé son principe de neutralité en pleine guerre civile américaine, qui opposait «la Confédération» aux Etats sous le pouvoir du président Abraham Lincoln (1861 – 1865) entre le 12 avril 1861 et le 9 avril 1865. Cette opération fut orchestrée par le consul américain James DeLong, qui avait ordonné l’arrestation des deux diplomates confédérés Henry Myers et Tom Tunstall.

Prenant le large depuis Cadix (sud de l’Espagne), ces deux derniers avaient jeté l’ancre à Tanger. Soudain lors d’une sortie mondaine dans la ville marocaine, ils furent pris de court à travers une arrestation surprise, suivie d’une détention dans la Légation américaine.

Henri Myers était le payeur de Raphael Semmes, un officier de la marine confédérée pendant la guerre civile américaine. Il fut envoyé à Cadix pour «sécuriser une cargaison de charbon», selon William Marvel dans son livre «L’Alabama et le Kearsarge : la guerre civile des marins» (University of North Carolina Press, 9 novembre 2000). Thomas Tunstall, lui, était «un Alabamien qui fut consul américain dans cette ville jusqu’à sa démission en 1861».

Les deux hommes décidèrent de se rendre au Maroc à bord d’un navire français. Dès leur arrivée à Tanger, James DeLong en fut mis au courant et ordonna leur arrestation.

La neutralité du Maroc vis-à-vis de la guerre civile américaine

Selon Marvel, «les autorités marocaines ont procédé à l’arrestation des deux hommes», qui se retrouvèrent ensuite «dans une prison improvisée du consulat». Il furent accusés de «destruction des intérêts matériels des Etats-Unis, dont ils étaient des citoyens légaux», écrivit Jamie L. Jones dans le blog de la Légation américaine de Tanger.

Selon le site du Cottage du Président Lincoln, DeLong avait arrêté Myers et Tunstall pour insultes au drapeau américain. «Sur un bâtiment à Tanger, il y avait un drapeau américain. Les deux confédérés s’arrêtèrent à son pied et exprimèrent à haute voix leur consternation», rappela l’organisation.

Cependant, l’arrestation des deux hommes provoqua la colère de Européens de la ville, rapporta Marvel en décrivant qu’un «lieutenant volontaire chargé du navire commercial américain Ino conduisit les deux hommes en mer, en se bousculant au milieu d’un groupe de Britanniques outrés».

Menottés en chaînes de fer, Myers et Tunstall furent conduits ainsi jusqu’à à Boston, où ils firent un séjour carcéral dans l’historique Fort Warren, situé sur Georges Island non loin du Boston Harbor, au Massachusetts actuel.

Célébrant sa victoire qui ne dura cependant pas longtemps, DeLong s’exalta en déclarant ainsi : «Les citoyens américains peuvent dire n’importe quoi et commettre des trahisons chez eux, mais ils ne le feront pas là où je suis, si j’ai le pouvoir de les en empêcher.»

A la suite de ce qui devint un incident diplomatique, DeLong fut au cœur de la polémique. Les Français et les Britanniques se sentirent trahis par les Etats-Unis et une crise était sur le point de se produire entre ceux qui furent plus tard les Alliés.

Réagissant aux critiques qui s’abattaient sur lui, James DeLong défendit son attitude en justifiant que «le Maroc, les Etats-Unis et d’autres puissances chrétiennes avaient signé un traité permettant aux consuls étrangers d’avoir la juridiction sur leurs propres citoyens». Cependant et en agissant de la sorte, le consul américain «portait un coup à la neutralité marocaine», comme le souligna William Marvel dans son ouvrage.

Craignant une crise diplomatique qui semblait de plus en plus inéluctable avec ses partenaires français, Abraham Lincoln décida de libérer Tom Tunstall et Henry Myers de la prison de Boston. Par ailleurs, il démit James DeLong de son poste, mettant ainsi fin au différend.