Maroc : L'école 1337 rejoint le nouveau réseau international 42 Network

L’école 1337 vient d’intégrer le nouveau réseau international «42 Network» qui a été nouvellement créé et ambitionne de former de jeunes talents et des opportunités de mobilité des étudiants inter-campus pour confronter leurs expériences.

Six ans après la création de 42 à Paris, et un an après l’ouverture du campus marocain à Khouribga et ensuite à Ben Guérir, 1337 confirme sa dimension internationale en intégrant le 42 network, indique un communiqué du groupe OCP.

L’école pionnière franchit aujourd’hui une nouvelle étape marquante de son histoire avec le lancement de 42 Network qui s'érige en tant que premier réseau international de formations d’excellence aux métiers de l’informatique, accessibles à tous gratuitement, fait savoir la même source. Un réseau qui rassemblera 20 campus partenaires à travers le monde d’ici 2020, souligne-t-on. Créée en 2018 à l’initiative du Groupe OCP, l’école 1337 constitue aujourd'hui une référence nationale et continentale pour les étudiants comme les entreprises.

Avec près de 300 étudiants à Khouribga et 200 étudiants qui intégreront Ben Guérir fin septembre et une capacité de 1 800 entre les deux campus, «l’école 1337 a noué un partenariat pédagogique avec la meilleure école de programmation informatique du monde qui a formé des milliers de professionnels, contribuant ainsi à remédier à la pénurie de talents dans le numérique tout en répondant aux mutations économiques et technologiques».

Pour rappel, l’école 1337 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de diplôme et accessible à tous, dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage par projets.