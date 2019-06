Amhiriz : Au grand dam du scandale, le Polisario procédera au forage de puits «prochainement»

Une annonce qui surprend même les pro-Polisario. Dimanche, Ibrahim Mokhtar, «ministre de l'Eau et de l'Environnement» a confié que le forage de puits à Amhiriz sera bientôt lancé.

Intervenant dimanche lors d’un forum organisé par un média du Polisario, le responsable du Front a précisé que «le processus sera lancé prochainement et utilisera des techniques modernes qui donnent de l'espoir et encouragent la diffusion d'expériences dans d'autres secteurs», rapporte l’agence de presse du Polisario. Dans sa réponse à une question posée par le média, le responsable du mouvement de Brahim Ghali a préféré évoquer l’économie de l'eau, sa stérilisation et son stockage.

Il n’a toutefois pas pipé mot sur la disparition de composantes essentielles aux appareils de forage offerts par le gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro, dont des tiges de forage et des tricônes. Un scandale dénoncé il y a quelques semaines par le média pro-Polisario Futuro Sahara. Celui-ci a indiqué que ces appareils ne peuvent fonctionner sans leurs composantes.

Brahim Ghali s’était même rendu dans la 6e zone militaire, soit à l’Est du Mur des Sables, pour «lancer une opération de forge» avant de poser pour une photo souvenir devant l’engin, avant de rebrousser chemin vers Rabouni.

Cette année, les camps de Tindouf ont été secoués par plusieurs scandales, dont la dilapidation de fonds algériens. Des manifestations ont même été organisées par les Sahraouis dénonçant la corruption de la direction de Brahim Ghali.