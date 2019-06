Espagne : Annulation des peines prononcées à l'encontre d'un djihadiste marocain présumé

Le tribunal suprême espagnol a annulé ce lundi des peines de prison prononcées à l'encontre de deux djihadistes vivant à Ceuta, dont un Marocain, ordonnant ainsi de recommencer leurs procès. Selon El Pueblo de Ceuta, les deux djihadistes étaient accusés de faire l’apologie du terrorisme et auraient «incité d’autres personnes à commettre des actes terroristes».

Dans son jugement, la chambre criminelle du tribunal suprême a révoqué la peine prononcée contre Abdelilah CB, alias Stilike, âgé de 37 ans et né au Maroc, et Icham A. M., âgé de 36 ans et né à Ceuta, pour «participation active à une organisation terroriste» et «détention d'armes de guerre pour des fins terroristes».

L’Audience nationale espagnole, siégeant aussi à Madrid, avait condamné les deux accusés à 17 ans de prison au motif qu'ils faisaient partie d'un groupe qui se réunissait «dans la plus stricte confidentialité» tous les jeudis dans le garage d'Abdelilah, dans le quartier d'Arcos Quebrados à Ceuta pour s’attaquer aux problèmes du djihad islamique. Ils étaient aussi accusés de «prôner des attentats-suicides à la bombe par Daech» et d’«inciter à commettre des actes similaires». Pour les condamner, l’Audience nationale avait donné de la crédibilité à la déposition d’un témoin protégé.

Mais les deux accusés ont estimé que leurs droits avaient été violés car la condamnation a été fondée sur la version relayée par ce témoin, dont l'identité est restée dissimulée à la défense.

Le tribunal suprême explique dans son jugement que le droit des accusés a été impacté. «La Garde civile n’a pas mené une série d’enquêtes postérieures à la déclaration du témoin protégé qui a abouti au résultat pénal, les agents eux-mêmes ayant indiqué qu’ils n’avaient pas mené d’enquête ultérieure», poursuit le jugement.