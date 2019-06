Maroc : Une manifestation contre le «deal du siècle» prochainement à Rabat

En opposition au «deal du siècle», à la conférence de Bahreïn et en soutien à la cause palestinienne, huit associations marocaines appellent à une marche nationale, le 23 juin 2019 à Rabat. Dans un communiqué parvenu ce mardi à Yabiladi, les signataires, dont le Groupe d’action nationale de soutien à la Palestine et l’Observatoire marocain contre la normalisation, appellent à ce rassemblement pour dénoncer notamment la politique américaine dans la région.

En effet, les auteurs de cet appel fustigent «des manœuvres visant la cause palestinienne en vue de liquider les droits du peuple, notamment par les hostilités à Al-Qods et dans le Golan ainsi que dans le reste des territoires occupés». Pour eux, le «deal du siècle» est une «collusion entre l’impérialisme américain et l’entité sioniste, ainsi que certains des régimes et agents tyranniques de la région».

Par ailleurs, ils ajoutent que la Conférence de Bahreïn, mettant à l’ordre du jour le débat sur le «deal du siècle» ainsi que le «plan de paix israélo-palestinien» proposé par l’administration Trump, «va à l’encontre d’un processus de paix juste et équitable». Ils réitèrent ainsi leur rejet de «toute forme de normalisation, notamment au Maroc».