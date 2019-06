Décès de Mohamed Morsi : Al Adl Wal Ihsane et les salafistes fustigent le pouvoir egyptien

Au Maroc, les réactions fusent au lendemain de l’annonce du décès de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi, mort des suites d’une crise cardiaque selon les autorités du Caire. Face au silence du Parti de la justice et du développement (PJD) ayant préféré laisser s'exprimer ses membres, d’autres islamistes du royaume ont réagi.

«Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès du docteur et martyr Mohamed Morsi, président égyptien élu, renversé en 2013», a commenté lundi Al Adl Wal Ihsane, plus grand mouvement islamiste du royaume. Les disciples de Mohamed Abbadi dénoncent, dans des condoléances publiées sur le site de la Jamaâ, la «campagne systématique de mise à mort lente» d’une des figures des Frères musulmans, évoquant la «négligence médicale et nutritionnelle» dont a souffert l’ancien président égyptien. «Suite à cette douloureuse occasion, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à l’organisation des Frères musulmans, au peuple égyptien frère et à toute la Oumma», poursuit le communiqué.

Al Adl Wal Ihsane dit aussi espérer la «libération prochaine» des prisonniers égyptiens, souhaitant à l’Egypte une «libération de toute oppression et tyrannie».

Les éloges des salafistes marocains à Morsi

La réaction d’Al Adl Wal Ihsane a été suivie par celles des figures salafistes marocaines, à l’instar du Cheikh Hassan Kettani. Sur sa page Facebook, l’ancien détenu pour son implication dans les attentats du 16 mai à Casablanca a choisi de rappeler que «le président Mohamed Morsi, puisse Allah avoir pitié de lui, était proche des érudits». «Il a servi la cause des Compagnons du Prophète en Iran, triomphé pour la révolution de Sham (Syrie) et a ouvert son pays aux déplacés, sans se contenter de ce qu’il a réalisé», poursuit-il.

Le cheikh salafi Mohamed Fizazi a choisi d'envoyer une «lettre posthume au président égyptien assassiné, Mohamed Morsi».

«Je sais, votre excellence, que vous avez été tué dans tous les sens du terme. Un crime semé de préméditation et de surveillance. Nous demandons à Dieu que vous soyez considéré par le Tout Puissant comme un martyr.» Mohamed Fizazi

L’ancien prêcheur de la mosquée tangéroise Tarik Ibn Zyad a accusé, sur sa page Facebook, les «officiers» égyptiens d’avoir assassiné Mohamed Morsi avec «l'argent du Golfe», dénonçant «l'obscurité de l'isolement» dont a souffert l’ancien président égyptien.

De son côté, le salafiste Hammad Kabbadj, proche du PJD, a lui aussi présenté ses condoléances aux Egyptiens et à la famille de Mohamed Morsi. Evoquant son «chagrin», il a affirmé l’ancien président égyptien «est l'une des grandes personnalités arabes et musulmanes, ayant présenté son âme pour la dignité et la libération de la nation».

Contrairement à ses frères, Mohamed Abdelouahab Rafiqui alias Abou Hafs s’est contenté d’annoncer la triste nouvelle. «Qu'Allah ait pitié de l'ancien président égyptien et accorde la patience et la consolation à sa famille», a-t-il ajouté.