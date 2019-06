Casablanca Finance City : Le nombre d'entreprises labellisées en progression

Un total de 180 entreprises, couvrant 46 pays africains, ont obtenu le statut «Casablanca Finance City» (CFC) à fin mai 2019 en progression de 10,4% par rapport à 2018, a indiqué, lundi à Casablanca, son directeur général, Said Ibrahimi.

La communauté CFC a vu son chiffre d'affaires s'établir en 2018 à 5,8 milliards de dirhams (MMDH) et son nombre d'employés permanents à 3 943 en hausse respectivement de 52,2% et 49,6% par rapport à 2017, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la CFC.

Said Ibrahimi a noté que «ces résultats dénotent d'un certain dynamisme et d'une vraie emprise des entreprises qui continuent d'étendre leur zone d'influence et leur empreinte sur l'Afrique».

Par catégorie, les entreprises CFC, dont les contributions fiscales se sont élevées à plus de 785 millions de dirhams (MDH) en 2018, se répartissent entre les prestataires de services professionnels (34%), les entreprises financières (30%), les sièges régionaux de multinationales (27%) et les sociétés Holdings (9%), a-t-il précisé, relevant que 42% de ces entreprises sont originaires d'Europe, 37% d'Afrique, 12% des Amériques, 4% d'Asie et 5% du Moyen-Orient.

Sur le plan international, 12 partenariats ont été conclus par la CFC qui a intensifié sa participation dans les réseaux internationaux dédiés et a renforcé également son leadership régional en matière de finance verte. L'action de CFC a porté également sur les partenariats Sud-Sud à travers la création d’un département dédié pour organiser la relation avec les institutions des pays partenaires et accompagner les entreprises CFC dans leurs démarches de prospection et d’investissement.