Jeux africains de plage : Douze médailles pour le Maroc

Le Maroc occupe la première place du tableau des médailles des premiers jeux africains de plage, qui se tiennent (14-23 juin) sur l'île capverdienne de Sal, avec une moisson de 12 médailles, dont 8 en or, 1 en argent et 3 en bronze.

Les médailles d'or du Maroc ont été remportées en beach-tennis grâce à la doublette Youssef Ghazouani et Anas Bouaouda (messieurs), le tandem Camilia Benabdeljalil et Sarah Benabdeljalil (dames), alors qu’Anas Bouaouda et Camilia Benabdeljalil sont montés sur la plus haute marche du podium chez les doubles mixtes.

Le métal précieux a été décroché également par Othmane Djedidi dans le football freestyle, El Hanni Mohammed au karaté (kata individuel hommes), Sanae Agalmam (kata individuel dames) et la sélection marocaine féminine de kata.

Dans la discipline de natation en eau libre hommes, le marocain Ben Rahou Mathy a offert, de son côté, l’or à la sélection marocaine.

Au total, 37 athlètes (28 hommes et 9 dames) représentent le Maroc dans cette compétition qui enregistre la participation d'un total de 1800 sportifs issus de 54 pays.