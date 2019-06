Pollution de l’air au Maroc : Le coût de dégradation estimé à 1,62% du PIB

Le coût de dégradation dû à la pollution de l’air est estimé à 1,62% du produit intérieur brut (PIB) selon le dernier rapport national élaboré dans ce sens, a indiqué lundi à Rabat la secrétaire d’État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi.

Lors d’une rencontre organisée en marge de sa visite au Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), en présence du chef du gouvernement, Nezha El Ouafi a souligné que la pollution de l’air est l'un des domaines auquel le secrétariat d’État accorde une importance particulière en raison de son impact direct sur l'Homme et l'environnement. Elle a relevé que le laboratoire «demeure l’instrument scientifique et technique du secrétariat d’Etat chargée du développement durable dans les domaines de surveillance et de contrôle de la pollution».

La rencontre étant organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l’environnement, la secrétaire d’Etat a affirmé que cette «célébration est une occasion pour présenter les programmes menés par le secrétariat avec tous les partenaires, en particulier la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, la Direction générale des collectivités locales et la Direction de la météorologie nationale, dans le domaine de la surveillance et du contrôle». Elle a cité, dans ce sens, la publication d'un ensemble de textes d’application de la loi 13-03 sur l'air relatifs à la surveillance de la pollution de l'air et au contrôle des installations fixes et des moyens de transport.

Il s’agit également de la création d’un Réseau national de surveillance de la qualité de l'air, composé actuellement de 29 stations fixes et de 4 unités mobiles, en plus de l’adoption du Programme national de l'air, en partenariat avec les départements ministériels et les établissements publics, ce qui permettra d'augmenter le nombre des stations fixes de 29 à 101 stations d'ici 2030, a-t-elle indiqué.