Maroc : El Jadida accueille la première édition de la Journée annuelle de l’huître

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) organise, jeudi prochain, à El Jadida, la première édition de la journée de l’huître, sous le thème «Regards croisés sur l’ostréiculture marocaine, et quels enjeux pour demain ?».

Par cet événement, l’ANDA indique dans un communiqué avoir l’ambition de marquer le point d’envol d’un rendez-vous annuel que se donneront les acteurs de la filière ostréicole dans la région, berceau de l’ostréiculture marocaine.

Cette première édition connaitra la participation de nombreux ostréiculteurs marocains et étrangers, des spécialistes intervenant dans la chaine de valeur de cette filière ainsi que d’imminents experts nationaux et internationaux dans le domaine de l’ostréiculture.

L’objectif, fait-on observer, est de partager les connaissances et les retours d’expérience en vue de construire une vision commune pour le développement durable de la filière ostréicole.

«L’ostréiculture demeure aujourd’hui la principale activité aquacole au Maroc avec une production dépassant les 400 tonnes annuellement et un nombre d’entreprises important en cours d’installation à Dakhla et dans d’autres régions. En organisant cet événement, nous souhaitons faire de cette journée, un rendez-vous annuel de l’huître,afin que ce soit un moment de rencontre entre les ostréiculteurs et les acteurs exerçant dans les activités annexes à cette filière, et une station pour discuter des sujets d’intérêt», explique Majida Maarouf, directrice de l’ANDA.

Au programme de cette journée,un éclairage sur l’état des lieux de la filière, des différents modes de production des huîtres, des aspects environnementaux et des questions liées aux potentialités du marché des huîtres et ses formes de commercialisation. Des ateliers thématiques sont également prévus afin de débattredes enjeux de l’ostréiculture de demain, tant sur le plan économique qu’environnemental et social.