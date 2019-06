Jack Lang et Mehdi Qotbi annoncent une Biennale d'art contemporain dédiée à l’art féminin

Jack Lang et Mehdi Qotbi devant Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France / Ph. DR.

La ville de Rabat abritera, le 24 septembre prochain, sa première Biennale d’art contemporain, qui sera dédiée exclusivement à l’art féminin, ont annoncé lundi à Paris le président de l’Institut du Monde Arabe (IMA), Jack Lang et le président de la Fédération Nationale des Musées, Mehdi Qotbi.

Intitulée «Un instant avant le monde», cette Biennale sera d’envergure internationale, vu que les artistes participantes représenteront plus d’une trentaine de pays d’Afrique, d’Europe, du Monde arabe, d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine et d’Asie, aura pour commissaire général l’expert Abdelkader Madani, ont affirmé les présidents de l’IMA et de la FNM lors d’une conférence de presse de présentation tenue au siège parisien de l’Institut.

Initiée par la FNM avec d’autres partenaires, la Biennale de Rabat aura pour cadre plusieurs hauts lieux de culture de la capitale dont le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. Sa tenue vise à valoriser l’art féminin, à rendre hommage aux artistes femmes et à répondre aux inégalités dont elles font l’objet dans tous les domaines y compris celui de la culture, a indiqué Mehdi Qotbi. Elle retracera aussi l’histoire de la création des artistes femmes ainsi que leur riche contribution à l’essor des arts plastiques, a-t-il ajouté.

Une partie des œuvres de cette Biennale sera exposée, dans un deuxième temps, à l’IMA dans le cadre de la coopération entre les deux institutions, a affirmé Jack Lang. Les deux responsables ont présenté, par la suite, les derniers préparatifs de l’exposition «Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar», qui sera transférée en octobre prochain à Rabat, après le succès qu’elle rencontrée lors de sa tenue au siège de l’IMA au printemps 2017.