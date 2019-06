Gulemim-Oued Noun : Le président de région dément sa démission annoncée par l’Intérieur

Nouveau rebondissement surprenant dans la crise que connait, depuis une année, le conseil de la région Guelim-Oued Noun. Son président, Abderrahim Bouaida du RNI, dément avoir présenté sa démission.

Le jeudi 13 juin, une «source bien informée» au ministère de l’Intérieur affirmait «avoir reçu la lettre de démission du président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun de son poste dans laquelle il a fait part de sa volonté de mettre fin définitivement et de manière irrévocable à sa mission à la tête de ce Conseil. Par conséquent, le conseil de la région sera convoqué pour élire un nouveau président et les autres membres du bureau conformément aux conditions, aux modalités et aux délais fixés par la loi».

Dans son démenti publié sur sa page Facebook, Aberrahim Bouaida a menacé de «recourir à toutes les procédures et les mesures légales parce que l’intérêt des individus, quelque soit son niveau, ne peut être au-dessus ni sur l’intérêt de la loi ni sur sa bonne application. Ce qui exige le respect des formalités en vigueur dans la présentation des démissions des instances élues, conformément à la loi organique des régions et notamment l’article 62».

Dans son post, Bouaida s’est gardé de pointer du doigt la responsabilité du ministère de l'Intérieur dans la diffusion de sa «démission».

La semaine dernière, des négociations menées par M’Barka Bouaida serait parvenu à la conclusion d’un compromis entre le RNI, le PAM, l’USFP et le MP sur le partage des titres dans le tour de table au conseil de la région Guelmim-Oued Noun. Ainsi la présidence était revenue au RNI, et les autres postes de vice-présidents ont été distribués aux autres formations.

Le ministère de l’Intérieur a prononcé à deux reprises la suspension du conseil de la région Guelmim-Oued Noun pour une durée de six mois chacune, respectivement le 16 mai 2018 et le 22 novembre 2018.