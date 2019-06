Espérance-Wydad : Après les Affaires étrangères, l’EST sollicite le ministère de la Justice tunisien

L’Espérance de Tunis tient à impliquer le gouvernement tunisien dans son bras de fer avec le WAC de Casablanca et la CAF. Après avoir sollicité un coup de pouce du ministère des Affaires étrangères, à la veille de la réunion du bureau exécutif de la CAF du 4 juin à Paris, le président de l’EST a cette fois frappé à la porte du département de la Justice.

Hamdi Meddeb, accompagné du président de la Fédération tunisien de football Wadii El Jarii, a été reçu samedi 15 juin par Mohamed Karim Jammoussi, indique le ministère sur sa page Facebook.

La rencontre avec le ministre de la Justice a porté essentiellement sur «la riposte qu’ont préparée» le club et la Fédération de football «pour faire appel de la décision de la CAF concernant le résultat du match retour de la finale de la coupe d’Afrique contre le Wydad de Casablanca», rapporte un média local.

Au terme de la réunion, Jammoussi a assuré ses interlocuteurs du «soutien du gouvernement et de l’Etat à l’EST, ainsi qu’à toutes les équipes tunisiennes qui représentent le pays, lors des compétitions internationales».

La rencontre intervient suite à l’annonce faite par le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport. Le TAS pourrait accorder le titre 2019 de la ligue des champions d’Afrique au WAC, et ce, sans avoir à rejouer le match retour. Une perspective que les Tunisiens redoutent.

Le Maroc a une certaine expérience avec les méandres de cette juridiction dont les jugements sont irrévocables. En avril 2015 et grâce aux plaidoiries d'avocats internationaux, le TAS avait annulé les sanctions de la CAF contre le royaume pour avoir renoncé à l’organisation à l’édition 2015 de la CAN, officiellement «par peur de la propagation du virus d’Ebola». Au grand dam de la Confédération africaine de football, les Lions de l’Atlas étaient autorisés à prendre part aux éliminatoires de 2017 et 2019 de la compétition continentale.