Maroc : Les étudiants en 7ème année de médecine rejoignent le mouvement de grève

Nouveau front dans la grève initiée par les étudiants en médecine : ceux de 7ème année ont annoncé, dans un communiqué qu’ils rejoignaient le mouvement de grève. «Cela prend effet à compter de demain, lundi 17 juin, pour une durée illimitée, jusqu’à ce que nous trouvions une solution à cette crise», nous a confirmé aujourd’hui Ayoub Aboubiji, porte-parole de la Commission nationale des étudiants en médecine du Maroc (CNEM).

Les étudiants de 7ème année de médecine rejoignent le mouvement de grève. C'est eux qui tiennent les CHU et assurent les très longues gardes... pic.twitter.com/L1N9BwLZ6k — Omar H. ?? (@Omar_H_) 14 juin 2019

Hier, la CNEM a aussi publié un communiqué sur sa page Facebook dans lequel elle invite le gouvernement à «reprendre les négociations pour trouver une sortie de crise» et annonce qu’une marche nationale pourrait avoir lieu prochainement. «Ce que nous voulons, c’est une solution, pas des problèmes. On est également désolés de la pression exercée sur les étudiants et leurs parents, l’arrêt de trois de nos professeurs et du père d’un membre de la commission, ainsi que les représailles sur les parents de certains membres de la CNEM. Ce qu’il faut retenir de ce communiqué, c’est que c’est une véritable invitation à la réouverture du dialogue», précise auprès de notre rédaction Hamza Karmane, lui aussi porte-parole de la CNEM.

Au moins trois enseignants ont en effet été suspendus de leurs fonctions et le versement de leur salaire a été interrompu. Les étudiants en médecine grévistes ont condamné cette décision, qu’ils considèrent comme une «mesure punitive» visant des professeurs favorables au boycott des examens de fin d’année.

Pour rappel, les étudiants en médecine marocains ont boycotté, lundi 10 juin, les examens à hauteur de 100% dans toutes les facultés au niveau national. De leur côté, les parents des étudiants en médecine de Casablanca ont fait part, dans un communiqué, de leur solidarité avec la décision de la commission nationale et disent soutenir leurs revendications.