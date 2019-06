Après 6 mois de silence, Bassima Hakkaoui déterre l’affaire du voile de Maelainine

Comme si les scandales touchant le PJD ne manquaient pas, voilà qu’une ancienne polémique ressurgit. Bassima Hakkaoui a tiré à boulets rouges sur Amina Maelainine, députée de Casablanca à cause de la divulgation de photos d’elle sans voile à Paris. Un timing qui interpelle alors que l’histoire date du début de l’année.

Vendredi lors de son passage dans une émission sur radio Aswat, la ministre délégué chargée de la Solidarité et de la famille a pointé du doigt «la double identité» de Mme Maelainine. «J’aurai souhaité qu’Amina ait le courage suffisant d’être soi-même et se prononcer sur le sujet», a-t-elle souligné. Et de l’inviter à être sincère avec elle-même.

Et comme il fallait s’y attendre la riposte de la députée de Casablanca ne s’est pas faite attendre. Elle s’est dite étonnée des «conseils» adressés par Mme Hakkaoui. Dans ce contexte «le conseil relève de la diffamation», considère Amina Maelainine.

Ce nouvel épisode s’ajoute à la longue série d’attaques ayant ciblé la députée de Casablanca de la part de ses «frères» et «sœurs», provenant notamment de figures du parti tels que Mustapha Ramid, Abdelaziz Aftati, de la députée Imane Yaakoubi, et même de Saâd-Eddine El Othmani.