Championnat national (Botola 1) : Le Wydad en liesse pour son 20ème titre

Le Wydad de Casablanca a reçu, vendredi soir, en grande pompe, le bouclier du championnat national de football (Botola 1), dans une ambiance de feu suscitée par des milliers de fans, au stade du Complexe Sportif Mohammed V de la métropole.

La cérémonie de remise des trophées 2018/2019, qui clôture une longue et éreintante saison au Maroc, a envoyé des signaux sur la bonne dynamique du football national, qui s’apprête à aborder une importante échéance avec la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte.

En plus des incontournables présidents de la FRMF Faouzi Lekjaa et de la LNFP Said Naciri, par ailleurs président du Wydad, ont notamment pris place sur le podium le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, et le président de la région de Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury.

A l’image de la campagne qui s’achève, les supporters du Wydad ont été fantastiques tout au long de cette soirée magique, prouvant leur réputation de «seigneurs des gradins» avec un gigantesque tifo faisant référence au record absolu de 20 titres de champion national.

Les hommes du Tunisien Faouzi Benzerti semblaient savourer profondément le moment car ils ont dû cravacher dur en fin de championnat, après avoir dilapidé beaucoup de points dans la dernière ligne droite à cause d’une débauche d’énergie et de nerfs en Ligue des Champions de la CAF, où ils ont été foudroyés par les injustices de l’arbitrage dans la double-confrontation avec l’Espérance de Tunis en finale.

Les camarades du capitaine Brahim Nekkach ont patienté jusqu’à la 29ème et avant-dernière journée pour plier l’affaire face à l’Olympique de Khouribga (4-1) et ce, sans attendre le faux-pas de leurs poursuivants et éternels rivaux du Raja chez le Moghreb de Tétouan (1-3).