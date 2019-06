Royal Air Maroc lance une 2è liaison aérienne vers Istanbul

Une nouvelle liaison entre Casablanca et l’aéroport d’Istanbul-Sabiha Gokcen sera lancée la semaine prochaine par la compagnie aérienne Royal Air Maroc, indique le site Air Journal, spécialisé dans l’actualité du transport aérien. Elle s’ajoute à celle vers le nouvel aéroport de la capitale économique turque.

A compter du 22 juin 2019, la compagnie nationale turque propose un vol quotidien entre sa base à Casablanca-Mohammed V et le deuxième aéroport d’Istanbul (SAW), opéré en Boeing 737-800. Il possède une capacité d’accueil de 12 passagers en classe Affaires et 159 en Economie.

Les départs sont programmés à 7h55 ou 8h00 pour arriver à 14h35 ou 14h40, tandis que les vols retour quittent la Turquie à 15h40 pour se poser à 18h40. La durée de vol est de 4h40 à l’aller contre 5h00 au retour.