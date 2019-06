Fashion : Kith dévoile sa collection d'été inspirée du zellige marocain

La marque de marque streetwear Kith, appartenant au designer de chaussures et de vêtements américain Ronnie Fieg, a dévoilé hier sa nouvelle collection pour l’été 2019, inspirée notamment du Maroc.

Ainsi, selon le média Highsnobiety, Kith Summer 2019 est divisée en trois histoires de tissus, avec des impressions originales d'inspiration marocaine faisant référence Zellige marocain. «Ronnie Fieg et sa société ont associé des chemises de camp avec des shorts assortis en satin épais de qualité supérieure et en seersucker lavé, aux côtés de produits de base de Kith tels que le t-shirt Howard, le pantalon Stryker, le sweat à capuche Full Zip Williams et le sweat Bleecker ; des motifs originaux sont ensuite présentés tout au long de la gamme, à l’instar d’un motif floral de couleur bleue rejoint par plusieurs motifs d'inspiration marocaine», poursuit-il.

Outre les vêtements et les accessoires, KITH présente une nouvelle sélection de chaussures, y compris sa dernière collaboration avec Adidas Originals, ainsi qu'une réalisation conjointe avec UGG. Là aussi, la touche marocaine reste présente, car le marque a dévoilé le 10 juin ses sabots «Arizona and Boston» qui «arborent un imprimé marocain personnalisé» lui aussi inspiré du Zellige marocain.

La collection Eté 2019 arrive dans tous les magasins Kith et sera en ligne dès ce weekend, conclut le média.