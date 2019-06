Maroc : Une officine fermée sur fond de grève des étudiants médecins

Depuis lundi 12 juin, la pharmacie située sur l’extension de l’hôpital universitaire international Cheikh Zaid à Rabat a été fermée sur les ordres du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra ainsi que le préfet de la capitale. En cause, des «irrégularités dans les demandes d’autorisation d’ouverture du local pour servir d’officine», selon le document de cette décision, qui relève également une «non-conformité de certains termes du contrat de bail avec la loi à travers une close d’envoi des clients de l’hôpital vers ladite pharmacie».

Si celle-ci existe depuis 2014 au moins, aucun contrôle n’a relevé d’irrégularités depuis le temps, même que la plainte à ce propos et sur la base de laquelle cette décision a été rendue date du 10 juin 2019, qui coïncide notamment avec le boycott des examens par les étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, ayant atteint 100% à l’échelle nationale. En effet, certains proches du propriétaire de la pharmacie font le rapprochement avec cette mesure en avançant que les deux enfants du concernés seraient étudiants médecins à la faculté de Rabat et très engagés dans le mouvement estudiantin de grève.

Réaction antigrève ou prise de conscience des autorités locales qui viennent de réaliser ces irrégularités depuis cinq ans que le pharmacien a pignon sur rue ? Le Conseil de l’ordre des pharmaciens n’a en tout cas pas encore tranché sur le cas du concerné. Contacté par Yabiladi à plusieurs reprises, ce dernier n’a pas donné suite à nos sollicitations. De son côté, une source nous affirme que l’Ordre des pharmaciens réagira là-dessus d’ici samedi via un communiqué.