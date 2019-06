Armement : Nouveau contrat décroché par GDLS pour moderniser les Abrams du Maroc

Le fabricant américain de véhicules militaires General Dynamics Land Systems a signé un contrat de 16 millions de dollars pour fournir un soutien technique aux principaux chars combattant les Abrams du Maroc. C’est ce qu’indique jeudi le média sud-africain Defense Web citant le département américain de la Défense.

Celui-ci a annoncé la conclusion, mardi 11 juin, du contrat s’élevant à 16 269 197 dollars, précisant que le fabricant basé au Michigan «fournira un support technique pour les systèmes de la famille de véhicules Abrams». Les services de General Dynamics Land Systems «seront exécutés à Sterling Heights, dans le Michigan, et devraient s'achever le 30 juin 2020», poursuit-on de même source.

Ce contrat intervient à la suite de l'annonce, par le Département d'État des États-Unis en novembre 2018, de son approbation d'un contrat de ventes d’équipements et d’armements destinés à 162 tanks de type Abrams pour le Maroc pour un coût estimé à 1,259 milliard de dollars. L’achat intervient après que le Maroc a demandé l’acquisition de 222 Abrams, selon la base de données américaine Excess Defense Articles.

En 2012, l'Agence américaine de coopération pour la sécurité et la défense avait annoncé la conclusion d'une vente avec le Maroc «pour l'amélioration et la rénovation de 200 chars M1A1 Abrams et leurs pièces, équipements, support logistique et formation pour un coût estimé à 1,015 milliard de dollars», conclut la même source.