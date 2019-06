Double assassinat à Imlil : Le procès des accusés reprendra le 20 juin

La Chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel a fixé, lors de son audience tenue jeudi à Salé, la date du 20 juin pour reprendre l'examen du procès des accusés dans l'affaire du meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d'Imlil, rapporte l’agence MAP.

Dans le cadre de ce procès, ouvert le 2 mai, les accusés, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole, sont poursuivis, notamment, pour «apologie du terrorisme», «atteinte à la vie de personnes avec préméditation» et «constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes».

Dans le cadre des investigations effectuées après la découverte des corps sans vie de deux touristes étrangères dans la région d'Imlil, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avait annoncé l'arrestation des personnes accusées, en collaboration avec la Gendarmerie royale et la Sûreté nationale.

Jeudi, la Chambre criminelle a poursuivi l’audition des accusés dans cette affaire. Confrontés aux faits qui leur sont reprochés conformément aux procès-verbaux de la police judiciaire et du juge d'instruction, les 24 prévenus ont nié certains chefs d’accusation portés à leur encontre lors de l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction.

De son côté, l’agence France-Presse (AFP) rapporte que plusieurs autres accusés ont comparu devant le tribunal jeudi, et ont nié toute implication dans les meurtres. «Nous avions l'habitude de prier ensemble mais nous n'avions jamais rien préparé», a déclaré Abdelkebir Akhmayej à la cour. «Nous avons discuté de religion», a ajouté Noureddine Belabed, ancien condamné à trois ans de prison pour apologie au terrorisme.

Un autre homme, Abderrahim Khayali, a avoué avoir accompagné les trois principaux suspects dans le Haut Atlas, mais a ajouté qu'il était parti avant le meurtre des femmes.

Abdessamad Ejjoud, âgé de 25 ans et qui avait déjà été emprisonné pour avoir tenté de rejoindre l'organisation «Etat islamique», a avoué avoir organisé la mission dans le Haut Atlas au cours de laquelle les deux touristes ont été tuées.