Après la démission de son cousin, M’Barka Bouaïda devrait présider la région Guelmim-Oued Noun

Mme M’Braka Bouaida est en passe de présider le conseil de la région Guelmim-Oued Noun. Le dernier obstacle qui l’empêchait d’être la première femme à occuper un tel poste au Maroc, vient d’être écarté.

Le ministère de l’Intérieur vient d'annoncer dans un communiqué parvenu à notre rédaction, avoir reçu «la lettre de démission du président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun de son poste dans laquelle il a fait part de sa volonté de mettre fin définitivement et de manière irrévocable à sa mission à la tête de ce Conseil». «Par conséquent, le conseil de la région sera convoqué pour élire un nouveau président et les autres membres du bureau conformément aux conditions, aux modalités et aux délais fixés par la loi», ajoute la même source.

Cette annonce a été précédée, hier soir, par la publication de nouvelles faisant état de la conclusion d’un compromis entre le RNI, le PAM, l’USFP et le MP sur le partage des titres dans le tour de table dudit conseil. Ainsi la présidence est revenue au RNI, et les autres postes de vice-présidents ont été distribués aux autres formations.

Le grand perdant dans cette opération est le PJD. Il devrait siéger dans les rangs de l’opposition alors qu’il occupait la 1er vice-présidence depuis septembre 2015.

Une fois élue à la présidence de cette région, Mme Bouaida devrait présenter sa démission du gouvernement pour incompatibilité entre les deux fonctions.