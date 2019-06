Etats-Unis : Un homme écope de la perpétuité pour le meurtre de trois musulmans

Deah Barakat, sa femme Yusor Abou-Salha et la sœur de celle-ci, Razan Abou-Salha, ont été abattus en février 2015. / Ph. The Daily Tar Heel

Un Américain a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de trois étudiants musulmans en février 2015, rapporte ce jeudi l’Agence France-Presse.

Craig Hicks, 50 ans, a accepté mercredi de plaider coupable après avoir obtenu la garantie que l’accusation renonçait à requérir la peine de mort. Dans la foulée, il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

En février 2015, il avait abattu Deah Barakat, 23 ans, sa femme Yusor Abou-Salha, 21 ans, et la sœur de celle-ci, Razan Abou-Salha, 19 ans, dans la ville universitaire de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Il a toujours assuré s’en être pris à eux dans le cadre d’un conflit de voisinage.

Lors de l’audience de plaider-coupable, mercredi, une vidéo filmée par Dean Barakat a été diffusée. On y voit Craig Hicks en train de sonner à la porte de l’appartement du couple afin de leur reprocher – à tort – de s’être garé sur sa place de parking. La famille des victimes a quant à elle toujours estimé que ce motif était un prétexte et que Craig Hicks nourrissait une hostilité à l’égard de l’islam. Elle a également cité les messages antireligieux qu’il avait postés sur les réseaux sociaux et ses nombreuses altercations avec des voisins de couleur ou d’origine étrangère.