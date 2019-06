La troupe Humouraji ouvre le bal du 9è Festival du Marrakech du rire

Un spectacle très hilarant et déjanté, signé par la jeune troupe Humouraji, a ouvert, mercredi soir à l'emblématique Palais El Badii, la 9è édition du Festival du Marrakech du rire qui se poursuivra jusqu'au 16 courant.

Tout au long de ce show burlesque des plus drôles, qui réunit chaque année une pléiade de grosses pointures de l'humour, les membres de la troupe Humouraji ont étalé tout leur savoir-faire devant un public conquis et très enthousiaste, toujours en quête de moments de pure joie et de détente.

Durant deux heures de spectacle, le public a été séduit par la prestation des grands jours de ces jeunes comédiens au talent confirmé, qui ont mis les petits plats dans les grands, pour le gratifier d'un spectacle époustouflant et inoubliable qui a tenu toutes ses promesses.

Les membres d'Humouraji ont traité l'un des phénomènes les plus répandus au sein de la société, à savoir le «célibat» des femmes, ainsi que l'ambiance de joie qui règne au sein de chaque famille marocaine si l'une de leurs filles «âgées» parvient à se marier, surtout avec un Marocain établi à l'étranger.

Avec la présence sur scène de la grande actrice Fadela Benmoussa, les membres de la troupe, dont l'empreinte est visible sur la scène humoristique nationale en peu de temps, ont réussi à transporter l'assistance, littéralement enchantée, dans un voyage au cœur de l'univers des préparatifs précédant la cérémonie de mariage à la marocaine, surtout lorsque la candidate n'est autre qu'une fille longtemps restée célibataire au sein d'une société qui ne cesse de l'entourer d'une série de qualificatifs, clichés et stéréotypes attentatoires à la dignité et au statut de la femme en général.

Ce spectacle très réussi d’«Humouraji» a été aussi agrémenté par une série de sketchs et d'histoires aussi drôles que loufoques, présentés individuellement par des membres de la troupe.