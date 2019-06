Un Néerlandais arrêté à Marrakech pour falsification et vente de passeports étrangers

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont procédé, mercredi après-midi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d'un ressortissant néerlandais (48 ans) pour son implication présumée dans une affaire liée à la falsification et le vente de passeports étrangers.

Selon les données préliminaires de l'enquête, le mis en cause a proposé de fournir un passeport étranger à un individu contre une somme d'argent d'environ 100 000 Dhs, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les opérations de perquisition ont permis la saisie de matériels informatiques, de supports numériques, de machines d'impression et de matériel d'insertion d'images dans les documents, outre des machines de plastification de documents et plusieurs cartes magnétiques sans puces qui seraient utilisées dans les opérations de falsification.

Le ressortissant néerlandais a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et l'ensemble des actes criminels qui lui sont attribués, ajoute la même source.