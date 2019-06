Etats-Unis : Le dessinateur marocain Youssef Daoudi remporte le prix d'excellence 2019 en littérature graphique

Le dessinateur de bandes dessinées marocain Youssef Daoudi figure parmi les lauréats du Pope Culture Classroom, une organisation américaine à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l’alphabétisation et des arts.

L’artiste a remporté le prix d’excellence en littérature graphique 2019 pour son livre «Monk ! Thelonious Pannonica et l’amitié derrière une révolution musicale», qui a été nommé meilleur livre de bande dessinée pour adultes par l’organisation. Cette dernière, basée à Denver, a présenté les livres primés le 1er juin lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue au Colorado Convention Center.

Ce mercredi, Youssef Daoudi a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook : «Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au comité des prix EGL. Félicitations à tous les nominés et gagnants ! Monk ! fut une aventure exceptionnelle. Merci à ma femme, aux rédacteurs en chef et à mes amis pour leur soutien.»

Les prix d’excellence en littérature graphique ont été lancés en 2017 pour célébrer les meilleurs et les plus brillants titres de romans graphiques publiés chaque année.