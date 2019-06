Maroc : Comment faire une réclamation avec Ryanair ?

Vous avez choisi votre destination et êtes prêts pour un périple inoubliable ! Après plusieurs jours de préparatifs, votre voyage peut se passer comme sur des roulettes, mais le scénario contraire est également possible. Vous voilà donc confrontés à des imprévus tels qu’un retard de l’avion, la perte des bagages, l’annulation d’un vol ou encore un surbooking, qui peuvent rapidement plomber vos projets. Frustrés, vous décidez peut-être de tout quitter et de rentrer chez vous. Mais rien n’est perdu ; il existe bien quelques moyens pour que tout ne soit pas perdu.

Temps de lecture: 4'