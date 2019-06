Allemagne : La Marocaine Firdaous Bouzeryouh remporte le «Défi de la lecture arabe»

La Marocaine Firdaous Bouzeryouh, âgée de 9 ans, a remporté le «Défi de la lecture arabe» au niveau de l'Allemagne, étape qualificative des éliminatoires européennes de cette compétition dans la catégorie des élèves des communautés installées dans les pays non arabes. Les phases finales de cette compétition sont prévues prochainement à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Firdaous Bouzeryouh a participé aux éliminatoires disputées à Berlin vendredi et samedi, aux côtés de 23 participants qualifiés sur un total de 70 candidats de différentes nationalités représentant 23 écoles de langue arabe en Allemagne. Elle a lu 25 livres et présenté leurs résumés tout au long de cinq mois.

La jeune fille marocaine, qui a vu le jour en Allemagne, a représenté l'Ecole de l'Amitié, l'un des projets les plus importants de l'Association de l'Amitié de la ville allemande de Raunheim.

«J'ai lu beaucoup de livres en arabe qui m'ont ouvert l’esprit et m'ont plongée dans des mondes incroyables. La lecture m'a fait visiter beaucoup d'endroits et aidée à vaincre le trac et être plus sûre de moi», a déclaré la jeune fille à la MAP.

«Je suis née en Allemagne, mais j'ai visité le Maroc aussi en lisant des livres sur le Royaume et sur le voyageur marocain Ibn Battouta», a ajouté la jeune MRE.

Le «Défi de la lecture arabe» est une initiative mondiale lancée par Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï. L'édition de 2018 a été remportée par la jeune marocaine Meryem Amjoune.