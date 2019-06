Accord de pêche Maroc-UE : L'APS en remet une nouvelle couche

Ce mercredi, l’agence algérienne de presse (APS) a publié une nouvelle dépêche consacrée à l’adoption par le conseil des ministres, présidé le 4 juin par le roi Mohammed VI, de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne (UE).

Intitulée «Pêche Maroc-UE: le parlement face à un accord ne reconnaissant pas la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental», l’article en question rappelle que le Parlement marocain s’apprête à adopter l’accord en question, après son passage par le conseil des ministres, tout en citant plusieurs décisions prises par des instances européennes, comme la Cour de justice et le Conseil de l’UE. Néanmoins, le traitement reste identique à celui publié le 8 juin et ayant fait réagir, deux jours plus tard, l’agence de presse marocaine MAP.

L’article en question avait en effet largement puisé dans les positions du Polisario avec à l’appui des déclarations faites à certains médias du Front de la part de M’Hamed Khadad, le coordinateur du Polisario avec la Minurso.

Reste à savoir si la MAP répondra à cette nouvelle sortie de l’APS.