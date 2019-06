Maroc : Le ministère de l'Economie et des finances et l'AMMC lancent les OPCI

Le ministère de l’Economie et des finances et l’Autorité marocaine du marché des capitaux ont organisé, ce mardi, une conférence pour le lancement des activités des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au Maroc.

La conférence avait pour objectif de présenter le cadre législatif et réglementaire régissant les OPCI et de discuter des opportunités de financement et de placement qu’offre ce nouvel instrument sur le marché des capitaux marocain, indique un communiqué conjoint du ministère et de l’AMMC parvenu à Yabiladi.

Régime créé en août 2016 par la promulgation de la loi n° 70-14 et cadré par des textes réglementaires, fiscaux et comptables, les OPCI sont des véhicules d’investissement réglementés ayant pour objet principal la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, rappelle le communiqué.

Lors de son mot d’ouverture, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun a rappelé les efforts déployés ces dernières années par le gouvernement pour le développement et l’approfondissement du marché des capitaux. A ce titre, il est revenu sur les objectifs derrière la mise en place du cadre juridique et réglementaire régissant les activités de placement collectif dans l’immobilier au Maroc. Il a ainsi exposé les caractéristiques intrinsèques des OPCI et les règles strictes les régissant, qui font de ces organismes un placement moderne et de qualité à fort potentiel.

Pour le ministre, la conférence constitue ainsi l’occasion de passer à l’opérationnalisation de cet instrument novateur qui offre un cadre favorable à l’investissement collectif dans l’immobilier professionnel, et présente des perspectives de développement très importantes.

Pour sa part, Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, a souligné que le lancement de ce véhicule innovant s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des instruments financiers répondant aux besoins de financement des opérateurs économiques, et offrant un nouveau produit de placement pour les investisseurs et les épargnants.