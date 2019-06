France : Un groupe terroriste d’ultradroite planifiait des attaques contre musulmans et juifs

A l’issue d’une enquête de plusieurs mois, la police française a procédé à l’interpellation de cinq individus qui projetaient des attentats dans le pays, notamment contre des musulmans ou encore la convention annuelle du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). Parmi les personnes arrêtées se trouve notamment un gendarme volontaire adjoint et un mineur de 15 ans.

Le projet de ce groupe d’ultradroite appelé «L’Oiseau Noir» n'est pas encore précisé, mais ce dernier évoque déjà des cibles, selon des informations de BFMTV, qui révèle ce mardi des arrestations remontant à septembre 2018 et à la fin du mois de mai 2019. Les membres «communiquaient via un forum» où ils discutaient de l’opportunité d’une attaque terroriste. Le gendarme a été le premier à avoir été arrêté en septembre, ce qui a mené la police aux quatre autres interpellations. Au domicile de l’homme, des munitions de kalachnikov ont été découvertes, ainsi que des produits explosifs, un pistolet et un fusil.

C’est désormais le parquet antiterroriste de Paris qui est chargé de l’affaire. Ce suspect principal a été poursuivi pour détention d’armes et produits explosifs. Par la suite, «une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle a été ouverte le 15 janvier 2019», indique encore BFMTV, ajoutant que le jeune de 15 ans, lui, a été mis examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle le 23 mai et placé sous contrôle judiciaire.