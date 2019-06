Genève : El Othmani s'entretient avec le premier ministre tunisien

Le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani et le premier ministre tunisien Youssef Chahed. / Ph. DR

Le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani a rencontré ce mardi le Premier ministre tunisien Yousef Chahed au siège de l'ONU à Genève.

Selon le un communiqué du gouvernement tunisien, El Othmani a estimé que les relations entre le Maroc et la Tunisie «doivent être développées, surtout au moment où la région fait face à des plusieurs défis dans une situation régionale et internationale complexe».

«Le dynamisme des relations bilatérales se traduit principalement par les travaux des comités techniques conjoints, qui étudient la promotion de la coopération économique, les échanges culturels et estudiantins ainsi que certaines questions commerciales entre les deux pays», a ajouté le chef du gouvernement. Pour lui, «ces efforts ne sont pas suffisants et doivent être développés de façon à résoudre certaines problématiques, renforcer la coopération entre les secteurs privés des deux pays et améliorer le niveau de recherche scientifique entre eux».

Saadeddine El Othmani et Youssef Chahed prennent part, depuis lundi à Genève, à la 108e Conférence internationale du Travail, qui coincide avec le centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT).