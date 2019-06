Maroc : Les prérogatives de la HACA seront-elles élargies à la régulation d’Internet ?

La HACA pourra-t-elle devenir un régulateur d’Internet sur le long terme ? C’est en tout cas ce que laissent entendre certains médias, en rapportant le weekend dernier la préparation d’un nouveau projet de loi, qui accorderait à la HACA «de nouvelles prérogatives et de nouveaux pouvoirs dans le domaine du digital et des publications sur la toile».

En effet, l’édition des 8 et 9 juin du quotidien Al Akhbar, indique que «le ministre de la Communication et de la culture vient de transférer au secrétariat général du gouvernement (SGG) un nouveau projet de loi renforçant les pouvoirs de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), lui octroyant de nouvelles prérogatives relatives à toutes les publications sur la toile».

Selon la même source, citée par Le360, cette mouture a été transmise à la HACA pour avis, avant sa soumission au conseil du gouvernement pour approbation. Il s’agirait ainsi, à travers l’élargissement de ces prérogatives, de «combattre les allégations mensongères portant atteinte à l’ordre public, les fausses informations touchant la crédibilité des élections et leurs résultats et d’interdire la publication de sondages d’opinion avant les échéances électorales».

Plus que cela, le projet de loi prévoirait même que les services électroniques sur Internet (médias notamment, radios, tribunes d’images, télévision, débats en ligne, forums et autres) soient «autorisés numériquement», dans l’idée de «lutter contre les dérapages sur les réseaux sociaux, les blogs et les sites électroniques qui ne respectent pas les lois en vigueur».

La HACA ne serait pas au courant du projet de loi

Jusque-là régulateur du paysage audiovisuel national (radio, télévision) public et privé, la HACA deviendra-t-elle également un modérateur des Internets au Maroc ? L’annonce de la préparation de ce projet de loi surprend au sein de l’institution. Une source en interne explique à Yabiladi que cette mouture n’est «jamais parvenue» à la Haute autorité, et affirme ne pas connaître l’origine de cette information. Contacté par Yabiladi à plusieurs reprises pour confirmer ou infirmer les faits, le ministère de tutelle n'a pas donné suite à nos sollicitations.

«Certes, les récentes sorties de la présidente Latifa Akherbach évoquent la question des fausses informations sur Internet, mais au regard de l’éducation aux médias et non pas de la régulation», précise notre source.

«L’essence de ces déclarations est que les médias réglementés par le Code de la presse ou par la loi 77.03 sur la communication audiovisuelle doivent tenir compte des éléments relatifs à l’éducation, en plus de ceux sur la pluralité politique, en matière d’assainissement du type d’informations en circulation», nous explique-t-on, indiquant qu’il s’agit ici de continuer un processus de réflexion sur Internet, enclenché par le précédent conseil, sans évoquer une quelconque réglementation de la toile qui serait déléguée à la HACA.

«L’idée est que régulateur doit augmenter ses capacités envers ses opérateurs audiovisuels, pour plus de sensibilisation en matière d’éducation aux médias au profit des citoyens afin de les immuniser contre l'intox qui circulent, notamment sur Internet, mais de là, la HACA ne peut pas s’inscrire dans une régulation de la toile.» Une source autorisée

«Il n’en est rien de l’information qui circule sur l’envoi d’un projet de loi à HACA et avant qu’il ne soit envoyé au SGG, il doit justement passer par l’institution, ce qui n’a pas été le cas», nous explique notre interlocuteur en décrivant une «information erronée». «La HACA doit obligatoirement avoir avis sur toutes les décisions relatives à son rôle de régulation, que ce soit une abrogation ou un élargissement», conclut-il.