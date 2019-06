Hirak Rif : L’association des familles des détenus dément être financée du Maroc ou de l’étranger

L’Association Tafra de fidélité et solidarité des Familles des détenus du Hirak populaire du Rif dément recevoir de l’argent du Maroc ou de l’étranger.

L’ONG affirme que les autorités compétentes ne lui ont pas encore livré le récépissé pour exercer légalement. Une pièce nécessaire pour que son bureau puisse ouvrir un compte bancaire.

«Le dossier est encore examiné au tribunal administratif», indique Tafra dans un communiqué publié, hier, sur sa page Facebook, notant qu'elle ne dispose pas de fonds. Quant aux actions de l’ONG, elles seraient «totalement financées par les sacrifices et les efforts de ses membres», explique la même source.

Et de préciser que l’objectif principal de Tafra est «de raviver l’esprit de fidélité et de solidarité entre les familles» des détenus du Hirka du Rif «et non de recevoir des aides financières». «Toute personne qui allègue que l’association a reçu d’importantes sommes d’argent de l’extérieur de la patrie ou de l’intérieur est tenue d’apporter les preuves et de dénoncer celui qui la reçoit au nom de l’association», conclut le communiqué.