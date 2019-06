Allemagne : Deux mosquées attaquées et des Corans profanés à Hesse et Brême

Deux mosquées allemandes ont été attaquées, le weekend dernier, dans les Etats de Hesse et de Brême.

Selon le média Abna24, ces attaques malveillantes ont été commises contre une mosquée centrale de la ville allemande de Kassel, appartenant à l'Union islamo-turque pour les affaires religieuses à Hesse et à la mosquée Rahman à Brême. Une information confirmée par l'agence turque Anadolu.

Ainsi, de nombreuses pages du Coran ont été déchirées, éparpillées sur le sol de la mosquée Rahman ou encore jetés dans les toilettes du lieu de culte. Des images de la scène montrent que les fenêtres de la mosquée centrale de Kassel ont subi un jet de pierres. Seyfettin Eryörük, responsable de la fondation de la mosquée centrale de Kassel, a déclaré que l'attaque avait eu lieu tôt le matin avant le début des prières.

Les procureurs ont ouvert une enquête sur les incidents. Aucune victime n'a été signalée.

Des militants d'extrême droite saccagent la mosquée Rahma à Brême, en #Allemagne et ont déchiré plusieurs exemplaires du Coran et les ont jetés dans les toilettes. pic.twitter.com/AsegVL3c5E — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶⒾ·۰•●○ (@N_Moufadil) 9 juin 2019

La semaine dernière, la mosquée Fatih gérée par l’Union turco-islamique DITIB à Dresde en Allemagne, a été elle aussi attaquée par des personnes non identifiées, rapporte le média TRT. Le vice-président de l’association de la mosquée Fatih, Huseyin Taskin, a déclaré que des assaillants ont jeté des pierres contre la mosquée et cassé trois vitres. Le porte-parole de la police de Dresde, Marko Laske, a confié que les équipes de police sont à la recherche des suspects.

L'année dernière, le groupe terroriste PYD / PKK et des organisations d'extrême gauche ont revendiqué des dizaines d'attaques visant des mosquées, des associations et des magasins turcs dans diverses villes, notamment Berlin, Francfort, Hambourg et Aix-la-Chapelle, rappelle Abna 24.