Sécurité routière : L'Allemand Vitronic déploiera son système de contrôle du trafic au Maroc

Le gouvernement marocain a choisi le fabricant allemand Vitronic pour l’installation d’un système de radars et de feux rouges destiné à la surveillance du trafic routier.

Selon le média Traffic Technology Today, le département marocain de la sécurité routière du ministère marocain de l’Equipement a attribué à Vitronic le nouveau contrat portant sur la livraison, l’installation et la maintenance de plus de 500 systèmes de contrôle de la vitesse et du feu rouge, ainsi que le logiciel de back-office du centre de traitement des violations. «Ce sera la première fois que des systèmes laser seront utilisés pour renforcer le réseau de contrôle de la circulation du pays et améliorer la sécurité routière», précise-t-il.

Le groupe Vitronic mettra en œuvre le projet avec son partenaire local, Alomra Group International, une société de conseil en ingénierie basée au Maroc. Dans un communiqué, le groupe allemand a indiqué que les systèmes laser, s’appuyant sur la famille de produits POLISCAN, seront déployés dans douze régions du pays et leurs métropoles telles que Casablanca, Rabat et Marrakech pour le contrôle de la vitesse fixe, le contrôle de la vitesse moyenne et la surveillance des intersections à feux de circulation. «L’équipement de mesure laser de pointe permettra d’élargir l’infrastructure du système de contrôle en vigueur dans le pays afin d’améliorer efficacement la sécurité du trafic», précise Vitronic.

En plus des équipements routiers, Vitronic fournira le logiciel de back-office pour le traitement des données. Un contrat initial de maintenance de trois ans fait également partie intégrante du contrat. Le communiqué précise que «le Royaume souhaite réduire de 50% le nombre d’accidents de la route d’ici 2026», au moment où la surveillance de la circulation est un élément clé de cette stratégie. Le projet a débuté début janvier 2019 dans le but de déployer tous les systèmes de surveillance du trafic d’ici deux ans, conclut Vitronic.