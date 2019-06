Belgique : Des élèves marocains reçoivent un prix pour leur apprentissage de la langue arabe

Une cérémonie de remise des prix aux élèves qui se sont distingués dans l’apprentissage de la langue arabe au titre de l’année scolaire écoulée a été organisée, dimanche après-midi, au siège du consulat du Maroc à Bruxelles. A travers ce rendez-vous annuel, l’ambassade du Maroc en Belgique et la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger rendent hommage aux élèves, aux parents, aux enseignants ainsi qu’à tous les acteurs associatifs engagés pour leurs efforts en faveur de l’apprentissage de l’arabe et du renforcement des liens de la communauté marocaine avec ses racines, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, dans une allocution à cette occasion.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du consul général du Maroc à Bruxelles, Abderrahmane Fyad, couronne un programme d’apprentissage de la langue arabe et de la culture marocaine en faveur des enfants de la communauté marocaine en Belgique. Quelque 500 élèves y ont participé cette année, dont soixante ont reçu des prix d’excellence, a indiqué à la MAP Youssef Riani, coordonnateur de l’éducation nationale auprès de l’ambassade du Maroc en Belgique.

Initié par la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger, le programme scolaire comprend des cours d’arabe, d’histoire et de géographie du Maroc et l’éducation civique basée sur les valeurs de citoyenneté, de tolérance et du vivre-ensemble.

Le concours avec lequel s’achève ce programme porte sur «l’histoire et la géographie du Maroc, ses constantes et valeurs», avec l’objectif aussi de «faciliter l’intégration des enfants de la communauté marocaine dans leur pays d’accueil en restant attachés à leurs racines», a-t-il ajouté.

Il s’agit de la 9e édition de ce concours ouvert aux enfants de la communauté marocaine de Belgique âgés de moins de 18 ans.