RAM : La galère des passagers avec les bagages s’éternise

Samedi en fin de soirée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, les premiers passagers d’avions venant d’atterrir attendent la sortie de leur bagages. Plusieurs dizaines de minutes, une heure, puis deux heures plus tard, toujours rien. Ils sont de plus en plus nombreux à s’impatienter dans cet espace clos, sans avoir de nouvelles. La situation est semblable pour les vols internes comme pour les voyageurs en provenance d’aéroports étrangers.

«Les bagages n’ont été sortis que trois heures après l’atterrissage», nous affirme ce dimanche Bouchra Ghiati, l’une des passagères en provenance de Paris. «A aucun moment un responsable ne s’est présenté pour informer au moins les voyageurs, leur expliquer la situation ou leur dire à quoi ce retard est dû», dénonce-t-elle, confirmant que «la plupart des livraisons bagages des avions ce soir-là ont connu le même incident, hormis un en provenance d’Arabie saoudite».

Agadir - Casablanca avec @RAM_Maroc c’est 1h de vol et déjà 1h30 à espérer voir arriver ses bagages. Le pire personne à qui parler ni @ondaofficiel ni @RAM_Maroc — Rouissi Karim (@K_Rouissi) 8 juin 2019

De plus «il y avait beaucoup d’enfants en bas âge, des bébés accompagnés de leurs parents et qui ont perdu patience à cause de la fatigue, sans même avoir un distributeur d’eau dans cet espace». En effet, ce dernier est une zone internationale, difficile d’en sortir pour revenir aisément. «Par conséquent, on ne savait pas si on devait partir et revenir le lendemain, ou rester encore à attendre ; on ne savait même pas s’il y avait espoir de récupérer les bagages ou si ces derniers ont été perdus», nous raconte encore Bouchra Ghiati.

+ de 2 heures d’attente et aucun signe des bagages... crises de nerfs à tous les tapis... après + de 1h30 à la police... 26 avions auraient atterri en moins de 30 mn et personne pour donner de l’info, gérer la situation ??????? @RAM_Maroc @ondaofficiel #maroc #tourisme pic.twitter.com/oy769sTpTF — Bouchra Ghiati (@BGhiati) 8 juin 2019

Des péripéties qui en rappellent d’autres

Avant de se voir enfin remettre ses bagages en même temps que ceux des autres voyageurs, notre interlocutrice explique que le peu d’informations données à ces derniers est l’initiative personnelle d’un policier «rentré brièvement dans la zone pour tenter de calmer les esprits et annoncer aux passagers les données qu’il avait». «Toujours est-il que n’étant pas bagagiste responsable de la situation, c’est tout ce qu’il a pu faire pour nous», rappelle Bouchra, ajoutant «les concernés, au niveau de l’Office national des aéroports ou de la compagnie aérienne, eux, sont restés absents».

Malheureusement c’est une situation habituelle et non exceptionnelle c’est également une honte si l’on compare aux compagnies asiatiques leur service clientèle devrait aller voir comment les compagnies dignes de ce nom s’en sortent!! — Zitoune (@Zitoune11918964) 9 juin 2019

Depuis la semaine dernière, des perturbations du trafic au niveau de l’aéroport Mohammed V-Casablanca ont été observées en lien avec les grèves de bagagistes, selon la Royal Air Maroc (RAM). Par conséquent, nombre de vols ont été retardés tout comme la livraison de bagages à l’arrivée, entraînant une paralysie de quelques heures de l’activité des vols à l’aéroport. Pourtant, la compagnie aérienne a promis de tout mettre en œuvre pour faire face aux perturbations, indiquant que ses équipes aux aéroports et ses services commerciaux dans les agences et dans les centres d’appel restent mobilisés pour informer les clients et limiter les désagréments provoqués par ce mouvement.

Une situation semblable à avril dernier également. «Il y a des personnes qui se sont retrouvées livrées à elles-mêmes sans rien, avec des enfants, sans aucune action de la RAM», nous avait déclaré un passager, expliquant avoir «dû racheter des vêtements, du lait et des couches» pour son bébé.

Ces dysfonctionnements qui s’éternisent sont inquiétant à l’approche de l’opération Marhaba, avec son flot ininterrompu de MRE qui viendront passer la saison estivale au Maroc.