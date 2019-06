Oxford a son premier festival de bande-dessinée grâce à un artiste marocain

Résidant aux Etats-Unis depuis un an et demi, le plasticien Said Bouftass, spécialiste de la phénomorphologie, dirige désormais le premier festival de bande dessinée d’Oxford (Mississippi), prévu en mai 2020.

Cette première édition outre-Atlantique de l’«animation and Comics festival» a été précédée par d’autres initiatives similaires au Maroc, lancées depuis 2011 par l’artiste avec la participation d’écoles de l’enseignement supérieur, publiques et privées.

Né à Casablanca en 1963 et originaire de Tafraout, Saïd Bouftass a en effet enseigné l’histoire de l’art à l’Université Mohammed V de Rabat, tout en exerçant aux écoles des Beaux-arts de Casablanca et de Tétouan, entre autres. Il est diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et docteur en esthétique et histoire de l’art à l’Université Paris-VII Saint Denis.