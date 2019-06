Sahara : La France souhaite la poursuite du processus initié par Horst Köhler

La France apprécie le travail accompli par l’ancien envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, et souhaite que le processus qu’il a initié dans ce dossier puisse se poursuivre pour trouver une solution définitive et négociée au différend sur le Sahara marocain. Cette position a été exprimée, samedi à Rabat, par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse, le chef de la diplomatie française a salué le fait que l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU ait entamé un processus négocié au sujet de la question du Sahara. Il a réaffirmé également la position de son pays à l’égard du plan d’autonomie marocain, qu’il considère comme une base crédible pour une solution à ce différend.

En mai dernier, les Nations unies ont annoncé la démission de Horst Köhler pour des raisons de santé de son poste d’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.