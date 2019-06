Belgique : Une élue du VB expose «les raisons pour lesquelles E.T est mieux qu’un Marocain»

Une semaine avant les dernières élections en Belgique, Nathalie Dewulf, candidate du parti Vlaams Belang (extrême droite), a créé une vive polémique qui refait surface sur les réseaux sociaux. En cause, un visuel qu’elle a publié sur Facebook, le 19 mai dernier, en énumérant «quatre bonnes raisons pour lesquelles E.T est mieux qu’un Marocain».

«Il est venu seul, il avait déjà un vélo, il a appris notre langue et il voulait rentrer chez lui.» Nathalie Dewulf

Aujourd’hui élue à la Chambre après obtention du deuxième plus grand nombre de voix du VB en Flandre-Occidentale, elle présente ses excuses en évoquant une «blague stupide», rapporte HLN, citée par 7sur7.be. «Si j’ai blessé des gens avec ça, je veux m’excuser. Je ne voulais pas, c’est pour ça que j’ai enlevé l’image entre-temps», explique-t-elle, tandis que son parti n’y voit aucune malveillance.

Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen.

Vandaag is het de beurt aan Nathalie Dewulf.

Nummer 4 op de Kamerlijst van West-Vlaanderen. pic.twitter.com/AsDeE8uj1d — Saïd Bataray, Limburger (37) (@SaidBataray) 7 juin 2019

A l’origine de la découverte du post, l’entrepreneur et politique Saïd Bataray a déclaré qu’à chaque jour correspond à «un nouveau membre du Vlaams Belang que nous pouvons exposer». Depuis jeudi, Bataray épingle en effet des élus d’extrême droite à cause de leurs prises de positions sur les réseaux sociaux, à l’image du conseiller municipal Jef Leffelaer, qui avait fait part sur les réseaux sociaux de sa sympathie pour la musique et l’idéologie nazies, rappelle encore 7sur7.be.

Pour sa part, le député PS Ahmed Laaouej estime que «la Justice doit se saisir de ce genre de propos racistes», en réitérant ses appels à constituer un «front démocratique contre cette extrême droite haineuse».