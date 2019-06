Maroc : Une équipe de Marrakech-Safi remporte le concours Robotiques pédagogiques

Une équipe de la région de Marrakech-Safi a décroché la première position à la finale du concours Robotiques pédagogiques, organisé en mai par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon un communiqué du ministère, l’équipe de Marrakech-Safi, composée d’Abdelmajid Aznaoui (enseignant) et de Hasnaa Ait Oufkir et Hamza Tayeb (élèves), a surclassé l’équipe de Fès-Meknes, composée de Brahim Chafiq (enseignant) et Ouassim El-Qettari et Mohamed Azzou (élèves).

La troisième place de ce concours, initié en partenariat avec l’Association Tawassoul pour la technologie, est revenue à l’équipe de la région de Béni Mellal-Khénifra, composée d’Ahmed Masslat (enseignant) et Wiam Allioui et Hamza Bekkal (élèves), précise la même source.

Ce concours a vu la participation de 12 équipes, représentant les lycées collégiaux des différentes académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) et qui se sont qualifiées au terme de la première étape, ayant mis aux prises 19 équipes.

En outre, la finale des Olympiades nationales de l’informatique 2019 a été remportée par l’élève Anouar Achghaf, représentant l’AREF Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Il a décroché la médaille d’or devant Mohamed Khatri (AREF Casablanca-Settat), qui a pris la médaille d’argent et Haitam Rahimi (AREF Rabat-Salé-Kénitra), qui a obtenu la médaille de bronze.

Ce concours, organisé par le ministère, en partenariat avec l’Association marocaine de confiance numérique, a connu la participation de 12 candidats ayant franchi quatre étapes éliminatoires durant l’année 2018-2019, avec au départ 2 622 représentants des différentes AREF.

Suivant le texte réglementaire des Olympiades nationales de l’informatique, les candidats primés sont réputés qualifiés pour représenter le Maroc lors des Olympiades internationales prévues à Bakou (Azerbaïdjan), du 4 au 11 août prochain.