Casablanca : Un sit-in des habitants touchés par les incinérations des déchets à ciel ouvert

Depuis plus d’un an, la gestion des déchets à Casablanca est un problème environnemental et sanitaire saillant, surtout à cause des incinérations de la décharge publique à ciel ouvert à Mediouna et son épaisse fumée qui couvre nombre de quartiers, selon la direction des vents. C’est en protestation contre cette situation qui perdure que les habitants de l’Espace Essaada à Deroua (près de l’aéroport Mohammed V) observeront un sit-in samedi à 10h.

Dans l’appel à rassemblement lancé sur les réseaux sociaux, rendez-vous a été donné sur la route menant à la décharge publique qui accueille quotidiennement l’ensemble des déchets de la capitale économique. Ainsi, le sit-in est prévu par ces habitants qui disent vouloir crier leur colère et dénoncer «une mascarade écologique qui nuit à la santé de [leurs] enfants et à la santé de tous», tout en s’indignant du silence des représentants locaux face aux multiples dangers de cette décharge.

Les fumées et lexiviats de la décharge de Mediouna avaient déjà provoqué la vive inquiétude des riverains et même les habitants du centre de Casablanca en 2018.