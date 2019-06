Le Maroc élu coordonnateur de l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire

Le Maroc a été élu, vendredi à l’unanimité, coordonnateur du groupe de mise en œuvre et d’évaluation (IAG) de l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme Nucléaire (IGLTN) pour la période 2019-2021, par les 88 pays partenaires participant à la 11e réunion plénière de l’IGLTN, qui s’est tenue du 5 au 7 juin 2019 à Buenos Aires, en Argentine. C’est pour la première fois qu’un pays arabe et africain assume une telle responsabilité dans le cadre de l’Initiative globale.

L’IAG, organe politique principal de l’IGLTN, a pour mandat de faciliter la mise en œuvre de la Déclaration de principes et les termes de références de l’Initiative globale, tout en assurant la synergie entre les différents groupes de travail techniques et la promotion des priorités stratégiques. Lancée lors du Sommet du G8 à Saint-Pétersbourg en 2006 par les présidents américain et russe, l’IGLTN est une plateforme multilatérale de collaboration entre les pays partenaires visant à renforcer les capacités opérationnelles et techniques pour combattre la menace du terrorisme nucléaire. La première réunion du lancement officiel de cette Initiative s’est tenue à Rabat en octobre 2006, par 13 pays fondateurs, dont le Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et la Russie. Elle compte aujourd’hui 88 Etat-partenaires et six organisations internationales.

Le Maroc était représenté à la 11e réunion plénière de l’IGLTN par une délégation interministérielle conduite par Redouane Houssaini, directeur des Nations unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et qui assumera le rôle de coordonnateur de l’IAG pour un mandat de deux ans. Celui-ci a mis en avant l’importance à dvoir donner à la dimension sous-régionale et régionale aux activités de l’Initiative au vu des défis régionaux de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Dans ce cadre, il a été annoncé que le Maroc compte organiser en 2020 une importance activité avec une déclinaison régionale africaine, visant le renforcement des capacités des pays africains en matière de sécurité nucléaire. La Réunion à mi-mandat de l’IAG de l’Initiative Globale est prévue au Maroc au mois de juin 2020.