Maroc : Plus de 23 millions d’abonnés à Internet à fin mars 2019

Le Maroc comptait 23,1 millions d’abonnés à Internet à la fin du mois de mars, soit une augmentation de 9,3% par rapport à l’année précédente, selon les dernières statistiques de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Un chiffre qui porte la pénétration d’Internet à 65,6%.

La grande majorité utilise l’internet mobile, soit plus de 21,5 millions de personnes, en hausse de 9,2% par rapport à l’année précédente.

L’expansion des réseaux 4G a contribué à la croissance enregistrée l’année dernière, avec 11 millions de personnes utilisant le LTE (Long Term Evolution, la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile qui introduit du très haut débit) à fin mars, soit une augmentation de 56,7% sur un an. Le nombre d’abonnés FTTH (fibre optique) a également augmenté de 88% au cours des douze derniers mois, pour atteindre 82 693, tandis que près de 1,44 million de personnes avaient une connexion ADSL.

De plus, la base de la téléphonie mobile a augmenté de 2,37% pour atteindre 44,73 millions d’abonnés à fin mars. Le nombre d’abonnés mobile postpayé a augmenté de près de 20% pour atteindre 4,13 millions, tandis que le nombre d’utilisateurs du prépayé est resté globalement stable, à 40,6 millions.

Maroc Telecom reste le leader du marché avec 19,3 millions de clients, soit une augmentation d’environ un demi-million de clients par rapport à l’année précédente. Orange a connu une croissance plus rapide, atteignant près de 1 million de clients au cours de l’année écoulée pour atteindre 15,6 millions et près de 35% de part de marché. La base d’Inwi est quant à elle tombée à 9,9 millions, contre 10,3 millions il y a un an, soit une part légèrement supérieure à 22%.